Via Antonio Pigafetta, 3 · Santa Lucia

Via Antonio Pigafetta, 3 · Santa Lucia

Riceviamo e pubblichiamo la denuncia di un lettore.

***

Da una mezz'ora due cinghiali piuttosto grandi stanno pascolando nei giardini tra gli edifici di via Pigafetta, via Marco Polo, via S. Quirico. Ovviamente, ci limitiamo a guardare dalle terrazze, ma nessuno si azzarda ad andarli a scacciare.