Perugia, la denuncia dei lettori: "Pista ciclabile e pedonale, i cinghiali imperversano"

Buongiorno, con la presente vorrei denunciare una situazione che, iniziata durante il lockdown, sta ora diventando intollerabile, causa presenza cinghiali lungo la pista pedonale/ciclabile da Stadio Curi verso UCI Cinema/Giometti I cinghiali, abitando permanentemente l'ex pioppeto sito di fronte alla curva sud dello stadio, attraversano la Genna, hanno ormai devastato la rete di recinzione del campo adiacente alla Genna ed al percorso pedonale (lato verso la Ferrovia) I cinghiali percorrono la pista ciclabile, dove passano anche bimbi in bicicletta. Le immagini allegate sono state scattate alle 19.25, con runners e bikers che passavano. I cinghiali con cuccioli nel branco hanno già dimostrato la loro pericolosità. Il mio cane passando dai buchi della rete si è avvicinato al branco, ed è stato "incornato" dal capo branco facendolo rotolare per diversi metri Abitando proprio in quella zone, passo tutte le notti a cercare di scacciarli, a rimagliare la rete per separare il miei cani dai cinghiali. Segnalo che ho una bimba di 10 anni, che potrebbe essere messa in pericolo da questa situazione. È inaccettabile che io debba vivere tappato in casa e segregare i miei cani in zone chiuse per impedire che succeda qualcosa di irreparabile