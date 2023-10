La segnalazione dei lettori - Passignano sul Trasimeno, addio alla libreria

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore sulla chiusura della libreria di Passignano sul Trasimeno.

Dopo 7 anni intensi si conclude l'avventura editoriale di Serena e Andrea, due coniugi che con coraggio, passione e un pizzico di incoscienza, avevano deciso di aprire una libreria indipendente sulle sponde del lago Trasimeno. Luogo non di mera vendita ma un vero e proprio punto di riferimento per tanti abitanti del comprensorio nonché polo culturale, evidentemente poco valorizzato da chi avrebbe potuto farlo. Una libreria in un piccolo paese di neanche 6000 abitanti è sempre un fiore all'occhiello, un punto a favore, un piccolo faro immerso tra i tanti, troppi tavoli di taglieri di salumi, evidentemente unica passione del paese. La chiusura di un'attività è sempre difficile da accettare, ma lo è ancora di più se ciò comporta l'annientamento inevitabile di luoghi di aggregazione che prediligano scambi di opinioni e curiosità, soppiantati ormai da luoghi poveri di anima e spesso malfamati. Non investire sulla cultura significa aver già decretato la morte di un paese, lasciato in agonia ad adagiarsi tra tavolini da bar e vetrine rotte dal sempre più dilagante degrado sociale. Ci auguriamo che questa chiusura, per quanto triste, sia comunque un monito per tutti per capire finalmente in che direzione si voglia far andare il proprio paese.