L'appello: "Cerchiamo casa per questo cane sfortunato"

Cerchiamo una nuova casa per questo dolcissimo e giovanissimo batuffolo maschio di non piu di due anni di età, è stato abbandonato al suo destino zona Balanzano, lasciato solo nel suo recinto di campagna senza cibo ne acqua da dei mostri umani che se ne sono fregati di lui, partendo definitivamente in un altra regione. Vi prego di condividere e se avete la possibilità di prendervene cura è un cane docilissimo e affettuoso. PER INFO: 3455689259