LA SEGNALAZIONE Campetto da calcio "minato" a Case Bruciate: anche i nostri giovani rispetto e interesse del comune

Via Raffaele Omicini · Fontivegge

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione dei nostri lettori di Case Bruciate nella speranza che l'amministrazione comunale possa intervenire magari iniziando con un sopralluogo.

Il campo da calcio a 5 nel parco di Case Bruciate è abbandonato a se stesso da anni. I bambini del quartiere pagano (e hanno sempre pagato) la posizione "infelice" di una zona non soggetta al pubblico passaggio e alla conseguente visibilità. La struttura è diventata un campo "minato" pieno di insidie generate anche dalla volontà di rattoppare in modo estemporaneo le voragini che il tempo ha causato alle reti di protezione. Si gioca tra pali taglienti e arrugginiti, buche, sassi e un continuo recupero di palle che sconfinano nelle proprietà private e nei declivi adiacenti non privi di pericoli. È stato fatto dal Comune un grande lavoro di recupero e riqualificazione nel quartiere di Madonna Alta. Speriamo che qualche risorsa venga destinata anche al nostro dimenticato campo da gioco.