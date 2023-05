Oggi pomeriggio, alle 17,15 , si è staccato un pezzo di un fregio di un palazzo in piazza Italia precipitando a terra e sfiorando di 10 cm 2 persone che camminavano per mano ( di cui una bambina). La distanza di un passo per evitare la tragedia. Immediatamente chiamati i vigili che dopo poco transennavano la zona.