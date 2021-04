LA SEGNALAZIONE Bambini in pericolo per via di quei giochi rovinati e da sostituire

Siamo a San Nicolò di Celle, e la struttura è la scuola materna, nell'area esterna della scuola sono presenti giochi rotti e pericolanti, idem per la serra... I nuovi giochi sono disponibili da gennaio, ma il sindaco dichiara di non avere il personale a disposizione per installarli... Il tutto slitta alla vacanze pasquali periodo in cui il sig. Sindaco ne promette l'istallazione... Ad oggi 23 aprile i giochi sono ancora da sostituire... Visto il periodo di difficoltà che stiamo affrontando tutti, in particolar modo i nostri figli ed il personale scolastico, perché da parte di chi di dovere c'è così poco interessante?... Sì devono tenere il più possibile all'aperto i bimbi ma con questi giochi pericolanti c'è un elevato pericolo per l'incolumità dei piccoli... Cosa possono fare delle mamme per essere ascoltate?!