LA DENUNCIA Parco Chico Mendez: ancora rifiuti gettati a terra

ancora una volta il fine settimana è un occasione per dare libero sfogo alla barbarie. foto fatte sabato sera 28 novembre e la domenica mattina successiva; nonostante gli appositi bidoni i rifiuti abbandonati e sparsi per terra, in prossimità dell'incolpevole fast-food di Via Trasimeno Ovest, zona parco Chico Mendez. Stamattina con altri proprietari di cani abbiamo almeno raccolto e gettato nei sacchi la maggior parte dei sacchetti, bicchieri ecc.. le associazioni che curano la pulizia della zona poco posso fare contro qualche masnada di ragazzini che se infischiano non solo delle norme relative agli assembramenti ecc. ma del più elementare senso civico.