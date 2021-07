IL VIDEO Ancora degrado al Parco della Pescaia

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nonostante i recenti lavori di riqualificazione, effettuati grazie ai finanziamenti europei del bando periferie, le condizioni del parco continuano ad essere di evidente degrado ed abbandono. Non basta cementare uno stradone, mettere quattro cassette di legno chiamate "orti urbani" e recintate due dirupi per far "scalare" i cani (data la pendenza) per considerare un parco davvero riqualificato, sicuro, bello e quindi vivibile!