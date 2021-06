Aiutiamo Jago a tornare a casa: questo è l'appello di tutti noi perchè Simone possa riabbracciare il suo cane

Jago non torna a casa ormai da tre giorni ma nessuno sa nulla, niente segnalazioni di avvistamenti, nessuna chiamata per avvisare che il cane è stato messo in sicurezza, eppure deve essere da qualche parte; lui, un giovane cagnolone regolarmente microchippato, castrato, buono e socievole sembra svanito nel nulla da quando mercoledì è improvvisamente sparito da San Martino in Colle ed è proprio da casa sua che sono partite le ricerche dopo che il suo proprietario Simone ha data l'allarme: per tre giorni è stato cercato ovunque, sono state coinvolte tante persone che sia sul posto che sui social si sono unite per cercare Jago. Da una piccola indiscrezione sembra che Jago possa essere stato avvicinato da persone e che lo abbiano salito in macchina e si siano allontanate da San Martino in Colle (segnalazione pubblicata sulla pagina anche da Sportello a 4 Zampe), se magari così fosse se in buona fede queste persone siano state rapite dal carattere gioioso e socievole di Jago e magari hanno pensato che non avesse una famiglia, bhè non è proprio così, Lui una famiglia ce l'ha, lo sta aspettando e lo aspetterà sempre, non fateli soffrire restituite Jago e tutto si concluderà nel migliore dei modi. A tutti il lettori di questo quotidiano on line chiediamo di condividere l'appello di segnalare qualsiasi avvistamento anche incerto di Jago ovunque sia contattando i seguenti numeri: 3335890357 - Simone 800013474 - Sportello a 4 Zampe - Provincia di Perugia