Leone, giovane bracco ungherese, è sparito: "Aiutateci a ritrovarlo"

APPELLO ACCORATO DEI PROPRIETARI DI LEONE SMARRITO ZONA TAVERNE DI CORCIANO: AIUTATECI A TROVARLO E RIPORTARLO A CASA! Ricompensa a chiunque ce lo riporti o ci avvisi di dove si possa trovare. Leone si è smarrito in località Taverne di Corciano cinque giorni fa insieme ad un altro cagnolino che fortunatamente è stato ritrovato il giorno dopo e di Lui invece nessuna traccia, come se fosse svanito nel nulla. Leone giovane Bracco Ungherese provvisto di microchip e al momento dell’ allontanamento indossava un collare blu di stoffa, i suoi proprietari lo hanno cercato ininterrottamente, l’annuncio sui social ha prodotto tantissime condivisioni e l’interessamento di tanti volontari e di gente comune che vorrebbero riportare Leone dalla sua famiglia ma ad eccezione di una segnalazione di avvistamento giunta ai proprietari nella giornata di ieri, di Leone nessuna traccia. I proprietari sono disperati e fanno appello tramite questa pagina a tutte le persone che potrebbero incontrare Leone ma anche a chi in buna fede potrebbe averlo già messo in sicurezza, quindi occhi aperti soprattutto nelle zone di Castelvieto, Montemelino, Montesperello Magione, Solomeo, Mugnano ed Agello - Montebuono dove sembra sia stato avvistato come unica volta ieri. In caso di avvistamento non cercate di braccarlo o rincorrerlo cercate di monitorarlo fino all’arrivo dei proprietari che non dovrete esitare a contattare anzi che vi preghiamo di avvisare tempestivamente chiamando i seguenti numeri: 3270681573- 3475230521- 3482266725