La denuncia dei lettori - "Sesso a tutte le ore e degrado. La situazione al parcheggio coperto della stazione di Ponte San Giovanni"

Riceviamo e pubblichiamo una nuova segnalazione sul parcheggio coperto della stazione di Ponte San Giovanni.

***

Dopo aver letto la segnalazione del siginor Stefano di qualche giorni fa sulla situazione che versa il "famoso" parcheggio coperto della stazione di Ponte San Giovanni ho voluto rendermi conto di persona facendo una visita in loco e quello che venne segnalato forse è la minima parte di quello che mi si è presentato davanti. Le foto testimoniano molto dettagliatamente lo stato in cui versa questo parcheggio. Vorrei esprimermi in merito dicendo che con voci raccolte siamo di fronte a un vero e proprio punto di riferimento per incontri sessuali dove vengono consumati atti sessuali sia di giorno che di notte espliciti lontano da occhi indiscreti nel buio più totale nella notte e senza preoccupazioni di sorta.

Ora mi chiedo quanto andrà avanti questa situazione? Unico deterrente installare una barra motorizzata che evita l'accesso a persone del genere che dopo l'atto sessuale si permettono anche di gettare in terra di tutto: salviettine, preservativi, bottiglie in plastica e non per ultimo molto spesso urinano in terra e sui muri come fosse un wc pubblico. Penso di essere stato molto chiaro e aver dettagliato il tutto nella maniera più esplicita. A voi l'ardua sentenza, come disse un famoso.