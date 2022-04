NOVITA' COMMERCIALI A PERUGIA arrivano gli hamburger "porno" griffati Burgerboss: il locale in via Settevalli

Gallery



I panini "porno", nel senso di goduriosi, di BURGERBOSS arrivano in città. La prima burgheria certificata nel territorio umbro. A PERUGIA sono arrivati gli hamburger porno di BURGERBOSS. Brand ideato dagli imprenditori e social influencer del territorio perugino Maio&co Il locale, in via Settevalli 426, si trova a pochi km dal centro e oltre ad offrire panini gustosi ha una vasta scelta di antipasti. I coperti sono molto limitati offrendo solamente 24 coperti senza la possibilità di prenotazione, il locale ha uno stile che ricorda molto l’industrial underground con alcuni dettagli che rendono l’ambiente molto intimo. All’ingresso un lungo bancone in marmo nero con alle spalle una vasta gamma di birre artigianali. BURGERBOSS per i suoi ideatori è "l’evoluzione del food porn americano che si distacca dal junk food per evolversi in prodotto d’eccellenza, frutto di constante ricerca delle materie prime e di studi sull’estetica. Nel piatto arriva qualcosa di seducente per gli occhi, saporito per il palato e godurioso per lo stomaco". La scelta di questi due giovani imprenditori è di garantire un bun giornaliero sempre fresco con carne di scottona di prussia certificata da allevamento.