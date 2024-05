Perugia, la denuncia dei lettori - "A Ferro di Cavallo non si dorme più"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore sul problema rumore a Ferro di Cavallo.

*****************

Sono due mesi che nella via Firenze c'è il transito di mezzi pesanti e tir che provocano un inquinamento acustico tale da disturbare in maniera rilevante il sonno dei residenti. Tutto è conseguente del fatto che essendoci i lavori notturni sulla E45 tra Madonna Alta e Corciano, tutto il traffico e soprattutto i mezzi pesanti, transitano per le strade interne del quartiere, a partire dalle 20:30 fino alle 6:30. Ricordiamo che già il quartiere di Ferro di Cavallo supera i livelli acustici rilevati da Arpa, sia nel diurno che nel notturno. Quindi già di giorno i residenti devono subire un inquinamento acustico sopra i minimi consentiti per il traffico "regolare", in più da due mesi sono costretti a subire tutto questo anche nelle ore notturne. Residenti stremati, minacciano azione legale contro Anas e comune di Perugia