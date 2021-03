Per sdrammatizzare...Arriva il "Lillero" pandemico in limited edition

Dai creatori della pagina Facebook "Le frasi celebri in perugino" un modo per allontanare la pesantezza della situazione che stiamo vivendo, scherzandoci un po'

La pandemia non tiene a bada la creatività, e così gli inventori della pagina Facobook "Ardillo n'perugino" ne hanno combinata un'altra delle loro.

Dopo la fortunata esperienza delel mascherine con simpatiche scritte in perugino, arriva la versione pandemica del gioco da tavola "Lillero", lanciato nel Natale 2018, ovvero una sorta di "gioco della vita" in versione completamente perugina.

Arriva infatti adesso la limited edition, disponibile in soli 250 pezzi, dove il mantra è "Stà ntol tuo!".

L'idea dei progettisti nasce dalla necessità di sdrammatizzare questo periodo storico che ci ha costretto a rimanere in casa. Attraverso questo gioco vengono riproposte, in chiave ironica, situazioni che hanno caratterizzato questo anno “pandemico”: dalla necessità di uscire con l’autocertificazione, all’obbligo di fare il tampone in caso di contatti a rischio, fino alla occorrenza del vaccino per poter uscire in tranquillità.

L'edizione "pandemica" del Lillero è in vendita presso Spazio Conad del Quasar Village da sabato 27/03, al prezzo di 39,90 €.