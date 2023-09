Scompare a Spoleto il gatto di Nino Frassica, appello social del celebre attore: "Ricompensa a chi lo ritrova"

"Sono Nino, mi trovo a Spoleto e il mio gatto Hiro è scomparso". Lo scrive l'attore Nino Frassica, nella città del Ducato per le riprese della nuova stagione di Don Matteo. Per il suo amato gatto, che al momento non si trova, ha rivolto un appello agli spoletini e a chi vive in città affinché lo aiutino a ritrovarlo. Promette, a chi lo dovesse ritrovare, una ricompensa di 5mila euro e, commentando il post precisa: "Non è una cosa finta, purtroppo non lo troviamo da questa mattina (ieri, ndr)".