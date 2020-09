Ristoranti, dove mangiare bene a Perugia con lo sconto del 50%: è la promo di TheFork

Se state cercando un ristorante valido ma anche economico dove prenzare o cenare, dovete andare sul web e aprire la piattaforma di TheFork. Di che cosa si tratta?

Creata in Francia nel 2007 da professionisti ed esperti del mondo dell’ hospitality e della tecnologia, TheFork è la prima piattaforma di prenotazione dei ristoranti in Europa. La caratteristica saliente di questo modo di scegliere il food è che grazie alla prenotazione online, è possibile applicare alla ristorazione la tariffazione flessibile già diffusa nel mondo dei viaggi: i prezzi variano cioè in base alle disponibilità.

Per gli utenti, TheFork è il modo più rapido e smart di andare al ristorante: grazie al sito e all’app è possibile trovare facilmente il ristorante giusto, verificare le disponibilità in tempo reale e prenotare in pochi secondi con conferma immediata 24 ore/24. In questo modo si può trovare il locale giusto per ogni occasione, garzie anche alle recensioni degli altri utenti e a filtri come la localizzazione, il tipo di cucina e di ristorante e il prezzo medio.

Tanti ristoranti a Perugia su TheFork

Anche a Perugia decine di ristoranti aderiscono a TheFork, e in questo particolare momento, con la pandemia ancora in corso, molti ristoratori promuovono l'inziativa "Ritorno al ristorante", in cui propongono lo sconto del 50% sul conto alla casa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco alcuni tra questi: Crudo (Corso P. Vannucci 72), La pecora nera (via Baldeschi 5), Ristorante Il Castelluccio (via Eugubina 345), Fresssco (via inturicchio 51) , I Mattarelli (via XX Settembre 92 I), Dal Picciotto (Corso Bersaglieri 37), e molti altri con promozioni al 20%.