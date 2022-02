San Valentino, l'Umbria meta ideale per un fine settimana d'amore e coccole al sapore di cioccolato

C'è anche l'Umbria tra le mete proposte da Campeggi.com, il portale leader in Italia per campeggi e villaggi vacanze, per festeggiare in amore, coccole e bellezza il prossimo 14 Febbraio, san Valentino, festa degli innamorati.

Tra le 6 destinazioni italiane dove trascorrere un weekend all’insegna del cioccolato non poteva infatti mancare quella di Perugia, assieme dalle piemontesi Torino e Alba, la cittadina siciliana di Modica passando per l’Umbria e i caffè storici di Venezia e Firenze.

In Umbria tra Perugia e i luoghi di San Valentino

L’Umbria è la meta perfetta per vivere in coppia il weekend degli innamorati e non solo per le sue splendide colline e i suoi borghi, ma anche per due città che sono legate a doppio filo a questa ricorrenza. La prima è Terni, città natale di San Valentino, dove ancora oggi riposano le sue spoglie e c’è una basilica a lui dedicata nota come la “Chiesa degli innamorati”; la seconda è Perugia, considerata da molti la capitale italiana del cioccolato. Qui è possibile visitare la Casa del Cioccolato Perugina o, per un’esperienza di coppia dolcissima e unica nel suo genere, partecipare a uno dei tanti eventi organizzati dalla Scuola dedicata.

In Piemonte tra gianduiotti, nocciole e cremini

Il Piemonte vanta una lunga tradizione cioccolatiera ed è quindi una meta dolcissima da scoprire in occasione di San Valentino. Tre le città da visitare c’è la regale Torino, dove nacquero i cremini e il Gianduia, due prodotti che, insieme al classico bicerin — una bevanda a base di caffè, cioccolato e crema di latte — e ai Cri Cri, i cioccolatini con un cuore di nocciola, oggi si possono assaggiare nelle storiche caffetterie e cioccolaterie del centro. Non solo Torino però, perché il binomio cioccolato e nocciole trova alcune delle sue massime espressioni anche nelle Langhe, da Cortemilia ad Alba, in provincia di Cuneo.

In Trentino per partecipare a Eurochocolate Winter

Il Trentino è una terra ricca di prodotti tipici, dalle mele al miele, ma in occasione di San Valentino si riempirà anche di cioccolato. La magia avrà luogo sull’Altopiano della Paganella grazie a Eurochocolate Winter, l’appuntamento invernale che dall’11 al 14 febbraio 2022 riempirà il territorio di eventi, live cooking show e incontri con i grandi nomi della pasticceria. Tantissime le attività per gli innamorati: dalle degustazioni alle “Maxi Cuornici” per scattare selfie romanticissimi e indimenticabili.

A Venezia tra giri in gondola e caffetterie storiche

Venezia è da sempre un crocevia di culture e tradizioni e per secoli è stata la porta d’ingresso di nuove merci e prodotti provenienti da tutto il mondo. È il caso del caffè, che qui nel 1683 fu proposto per la prima volta al grande pubblico, ma anche della cioccolata calda aromatizzata, presente dal Settecento nei menù delle “Botteghe del caffè”. A San Valentino, per provarla e vivere un’esperienza d’altri tempi, dopo un romantico giro in gondola tra i canali, ci si può fermare per esempio in Piazza San Marco, al Caffè Florian, una caffetteria storica nata nel 1720 che ancora oggi offre dolcissime cioccolate ai suoi ospiti, o al Caffè Quadri, che propone una versione stellata della bevanda.

A Firenze per scoprire la prima città italiana della cioccolata calda

Quello tra la città di Firenze e il cioccolato è un legame che dura da secoli. La città toscana, infatti, fu la prima a introdurre la cioccolata da bere nel nostro Paese e il merito è del mercante fiorentino Antonio Carletti, che nel 1606 portò con sé la ricetta dalla Spagna; tra gli ingredienti dell’epoca, oltre al cacao e allo zucchero, anche vaniglia e cannella. Per San Valentino, dunque, dopo una visita ad alcuni dei musei più famosi del mondo e le passeggiate tra le vie e le piazze della città, è giusto celebrare questa antica tradizione in una delle caffetterie storiche del centro come l’antico Caffè Gilli, fondato nel 1733, o il Caffè Rivoire, dove nel 1872 è stata aperta la Fabbrica di Cioccolata a Vapore”.

In Sicilia tra Modica e la Val di Noto

Anche la Sicilia ha la sua capitale regionale del cioccolato: Modica, in provincia di Ragusa. È qui, infatti, che viene preparato uno dei più famosi cioccolati italiani, il risultato di una lunghissima tradizione che affonda le sue radici nella dominazione spagnola del Sedicesimo secolo. Se in origine esistevano solo due versioni, con vaniglia e con cannella, oggi le tavolette sono disponibili in una grande varietà di sapori, dal sale marino al peperoncino passando per il pistacchio. Per chi al cioccolato vuole unire anche le altre bellezze della zona, il viaggio continua poi alla scoperta delle romantiche città della Val di Noto, tra edifici barocchi oggi patrimonio dell’umanità.