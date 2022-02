San Valentino, idee regalo no-cost, low cost o no-limits: tu quale scegli?

C' è chi la ama e chi proprio non la sopporta, la celebrata festa di San Valentino, ormai universalmente riconosciuta come la festa dell’amore. Che ci crediate oppure no, non occorre stendere petali di fiori e cuori per tutta casa, un piccolo pensiero o un regalo importante che sia frutto di un lungo collaudo della coppia, sono sempre ben graditi; ora ne avete la scusa ideale.. è San Valentino!

Fiori e cioccolatini, sodalizio appurato da millenni come elisir della conquista, vanno sempre bene, ma perché non aggiungere quel pizzico di pepe, originalità e fantasia che alle donne piace tanto?

Che siate dei romantici collaudati, o esecutori obbligati per il fatidico regalo di San Valentino, che non abbiate la minima idea di come districarvi nell’ardito mondo in rosa o che siate dei seriali compratori di fiori e cioccolatini, Perugia Today consiglia ai suoi lettori regali per tutte le tasche, purché accompagnati da un biglietto.

Le donne amano le parole, a differenza degli uomini. E questo è il punto numero uno del vademecum della sopravvivenza a San Valentino.

Regali NO COST (ideali per lei/lui)

Pensavate che San Valentino sia sinonimo di spendere & spendere? Ora vi ricrederete con 5 proposte romantiche e a costo zero, ideali per lei, e anche per lui.

State insieme da un mese, da un anno, da una vita? Sicuramente avrete con voi qualche oggetto che vi ricorda la vostra storia, siete andati al mare insieme e avete trovato quella bellissima conchiglia ora buttata in un cassetto? Avete ancora il biglietto del vostro primo appuntamento al cinema? Qualunque cosa sia, mettete in una scatola (possibilmente colorata e carina) gli oggetti che hanno segnato le tappe della vostra vita a due, accompagnata da un biglietto che ricorda passo per passo (o quasi) cosa avete fatto e cosa rappresentino gli oggetti in questione… è un modo sicuramente originale per far sentire la persona amata importante, per un giorno in più.

Suonerà un po’ alla Jane Austen, ma accantonare mail e messaggini, e riscoprire la bellezza di un foglio di carta con su impressa la propria calligrafia, è forse il must del romanticismo.. se poi la chiuderete con un po’ di cera rossa, l’effetto nostalgico/chic, sarà garantito. È così raro, oggi giorno, ricevere una corrispondenza d’amore… Da spedire con tanto di francobollo alla diretta/o interessata/o.

L’imperativo è di non spendere ma stupire al contempo? I capi fatti a mano, sono sempre di gran voga, in questo momento ancor di più se si pensa alla dozzinalità dell’abbigliamento proposto dalle varie catene internazionali.

Regalate un capo fatto all’uncinetto, che sia una sciarpa o un cappello, come? Chiedete alle vostre nonne o zie di confezionarne uno. E se non fate in tempo a regalarlo il 14 febbraio, sarà sempre e comunque regalo azzeccatissimo in quanto unico.

Uomini, è arrivato il momento di spegnere la PlayStation e indossare il grembiule da cucina (molto sexy in un uomo): candele e cena, ma senza strafare. Se non avete mai avuto un approccio concreto ai fornelli, non strafate, ma seguite semplici ricette spiegate passo per passo reperibili su internet. Effetto gioia assicurato. Ah! E non dimenticate di lasciarvi il grembiule…

Sfoderate la manualità che c’è in voi, aguzzate la fantasia e… preparate un patchwork di immagini con le coppie famose, al centro posizionate la foto della vostra coppia.

Come si fa: prendete un cartoncino piuttosto rigido e procuratevi da internet le immagini di coppie famose che vi piacciono (cartoon, cinema, storia, ectt..) stampatele, e ritagliatele a mò di fotografia. Al centro, (il top sarebbe all’interno di un cuore) posizionate la vostra fotografia più bella e una frase ad effetto, ricoprite con il plexiglass o vetro e… effetto garantito.

5 regali low cost per Lei

In tempi in cui la musica pirata impera, i megabyte del pc le fanno da padrona, riscoprire il meraviglioso supporto musicale è già di per sé romantico! Che sia un 33 giri o un disco (magari della colonna sonora del suo film preferito), costa poco ed è sempre gradito. All’interno, come effetto sorpresa, un bigliettino renderà il regalo ancor più speciale nella sua semplicità. Proprio non sapete resistere ai cioccolatini? Perché non pensare a quelli personalizzati? Nella città patria dei Baci Perugina, non sarà un problema trovare Maestri Cioccolatieri capaci di rendere il vostro pensiero unico... La routine di una vita a due consolidata da tempo può andare a discapito dell’eros? Basta ravvivarlo con un po’ di sana fantasia e il regalo giusto.. il libro del Kamasutra da leggere e scoprire insieme.. Le posizioni da circo proprio non si addicono alla vostra natura? Scegliete l’alternativa del servizio da caffè o da thè con disegnate le posizioni millenarie del Kamasutra. In internet tante scelte a partire da 20,00 euro. Prendetevi un giorno solo per voi e concedetevi il relax di coppia in nome dell’originalità. In una spa magari, ma non una qualunque. A Perugia il centro specializzato nei trattamenti al sale hymalayano (famoso per gli effetti benefici) propone pacchetti interessant. Vasca di sale, grotta di sale, per una giornata all’insegna del benessere. Siete ancora ai primi sospiri e vi conoscete da poco? Se la Lei in questione è una fashion addict, il mood del momento sono le stampe con le bocche. Un foulard con un motivo alla moda, è poco impegnativo ma comunque azzeccato. Se volete rendere il pensiero più personale, spruzzateci sopra il vostro profumo, quando lo indosserà non potrà non pensarvi. A partire da 19,00 euro.

5 regali (importanti)

L’amore si sa, non è direttamente proporzionale al tipo di regalo che si riceverà, ma se volete spendere un po’ di più, di sicuro la scelta non manca!