San Valentino, i Baci Perugina si vestono di rosso per i primi cento anni di vita

Centesimo compleanno in rosso per i Baci Perugina, il cioccolatino più regalato dagli italiani anche oggi, 14 febbraio, come capita a ogni San Valentino. Raccolti negli iconici 'tubi' i Baci sono celebri anche per i bigliettini con le frasi d'amore che li accompagnano e per festeggiare il giorno degli innamorati e il primo secolo di vita è stata ideata ua nuova edizione limitata, firmata da Dolce&Gabbana.

Si chiamano 'Amore e Passione': "Il morbido cuore al gianduia, coronato dall’inconfondibile nocciola intera - spiega Nestlé -, è arricchito da squisiti cristalli al gusto di lampone. Il tutto è avvolto da una copertura rosso rubino che dà vita ad un piccolo gioiello di golosità reso ancora più unico dalle frasi di Domenico Dolce e Stefano Gabbana".

Nati nel 2022 a Perugia da un'idea di Luisa Spagnoli, che decise di impastare con altro cioccolato i frammenti di nocciola gettati durante la lavorazione dei dolciumi. Per la sua forma irregolare simile a quella di un pigno chiuso con una nocca sporgente rappresentata da una nocciola intera, questo tipo di cioccolatino fu chiamato per questo 'Cazzotto' prima che Giovanni Buitoni, amministratore delegato della Perugina e presidente della Buitoni, decise di ribattezzarlo come 'Bacio'.