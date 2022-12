Come rispondere alle "grandi domande" dei piccoli: 5 consigli della psicologa

I bambini, si sa, tendono a mettere in crisi gli adulti con domande "difficili", dove dare una risposta implica tirare fuori le proprie visioni profonde della vita.

"Perché il colore della mia pelle è diverso dal suo? Perché i maschi sono diversi dalle femmine? Perché c’è un bambino nella pancia della mamma? Perché si muore?" Questo è solo qualche esempio di “grandi domande” dei più piccoli che gli adulti si trovano ad affrontare ogni giorno.

Per dare una risposta in modo semplice, ma senza mentire o usare facili scorciatoie QUID+, la linea editoriale educativa firmata da Gribaudo, parte del Gruppo Feltrinelli, ha ideato “Ma perchè?”, un libro nato con l’obiettivo di fornire ai genitori strumenti utili e consigli preziosi per rispondere in modo efficace ai tanti “perché” del proprio bambino, aiutandolo nel suo percorso di crescita e di scoperta del mondo che lo circonda.

Il volume, già disponibile nelle librerie dal 15 novembre, è composto da 27 storie dedicate alle domande tipiche dei più piccoli e descrivono episodi di vita quotidiana in cui i bimbi possono facilmente identificarsi. Come in tutti i prodotti QUID+, i racconti sono seguiti dalla sezione rivolta agli adulti, un piccolo manuale che li guida alla scoperta delle strategie per affrontare in modo semplice queste domande che spesso ci mettono in difficoltà.

“Le continue domande dei bambini non nascono solo dalla necessità di imparare qualcosa di nuovo a livello cognitivo, ma spesso sono generate anche da un bisogno di attenzione e rassicurazione. – spiega Barbara Franco ideatrice e autrice della collana QUID+ - È perciò di fondamentale importanza calibrare bene la risposta, che per essere adeguata, deve tener conto delle motivazioni che hanno spinto il piccolo a formulare il quesito e deve essere espressa con un linguaggio semplice, chiaro e diretto”.

Cinque consigli per affrontare le domande dei piccoli

Per accompagnare i genitori nella scelta delle risposte appropriate, Chiara Bosia, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale e consulente scientifica di QUID+, è intervenuta fornendo 5 consigli su cosa non fare di fronte ai perché? del proprio figlio: