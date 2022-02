Residenze universitarie: una soluzione perfetta per gli studenti fuori sede

Con la riapertura in presenza delle lezioni universitarie, sono molti gli studenti iscritti agli atenei perugini che vengono da fuori città e necessitano di un alloggio a Perugia per svolgere i loro studi universitari. Per chi non è riuscito a trovare una casa in affitto, o semplicemente non cerca quel tipo di sistemazione, Perugia, con la sua tradizione universitaria, offre anche molte opportunità diverse di alloggio, come ad esempio le residenze universitarie.

Residenze universitarie, i pro e i contro

Per chi non vuole affittare una stanza, magari condividendo l’appartamento con altri studenti o lavoratori, le residenze universitarie sono una perfetta alternativa. Bisogna conoscere però quali sono gli aspetti positivi e quali sono quelli che possono apparire meno piacevoli ai più.

Pro

avere una stanza singola già arredata a un prezzo modico

avere un contesto di grande tranquillità in cui concentrarsi sullo studio

avere un punto di riferimento in caso di qualunque necessità

avere un ambiente ampio, oltre alla propria stanza, in cui trascorrere le ore di studio

Contro

rischiare di fare una vita un po’ isolata

avere regole molto ristrette sull’uso dei locali (in molti casi non si possono portare portare dentro amici o ospiti)

orario di rientro serale limitato

Naturalmente, non per tutti i "contro" qui elencati sono un problema: se amate una vita più tranquilla e la possibilità di concentrarvi meglio nello studio, ad esempio, questa condizione offerta dalla tipologia di alloggio sarà per voi un beneficio!

Perugia con la sua tradizione universitaria ultracenternaria, offre varie soluzioni di residenza universitaria: sia per chi frequenta le lezioni in centro storico, sia per chi va in periferia, sia per chi va a piedi, sia per chi ha un mezzo per spostarsi in autonomia. Sicuramente, tra queste, c'è anche la vostra.

Residenza Universitaria Provvidenza - Camplus Guest

Via Francolina, 18 tel 075 572 4623 web: www.camplusguest.it/

ADISU - Collegio Fatebenefratelli

Via Fatebenefratelli, 2, tel 075 575 4311 web: www.adisu.umbria.it/residenza/collegio-fatebenefratelli

Collegio Antinori

Corso Garibaldi, 226 tel 075 40258 web: www.collegioantinori.com/

Casa Monteripido

Via Monteripido, 8 tel 075 42210 web: www.casamonteripido.it/

Residence San Filippo Neri

Via della Cupa, 3 tel 335 149 9789

Collegio Universitario Monteluce - Istituzione Teresiana

Via Cesare Massari, 1/A tel 075 572 0363 web: www.collegiouniversitarioperugia.it/

ADISU - Collegio Favarone

Via del Favarone, 19b tel 075 575 9311 web: www.adisupg.gov.it/

Casa Santa Chiara

Via delle Clarisse, 8 tel 075 572 5306 web: www.casasantachiarapg.it/

Opera - Nazionale - Assistenza - Orfani - Sanitari - Italiani

Via Ruggero D'Andreotto, 12, tel 075 505 5527 web: www.onaosi.it/

Istituto Don Bosco Perugia

Via Don Giovanni Bosco, 5 tel 075 573 3880 web: www.donboscoperugia.it/