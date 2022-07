Bloccare le telefonate moleste dei call center sul cellulare: come iscriversi al registro delle opposizioni

Ci si può iscrivere al registro delle opposizioni per bloccare le chiamate indesiderate in arrivo sui nostri cellulari e negare il consenso al trattamento dei propri dati personali da parte degli operatori che utilizzano tali elenchi per svolgere attività di marketing.

Il nuovo registro pubblico sostituisce quello risalente al 2010. Chi si iscriverà cancellerà con la sola iscrizione tutti i consensi rilasciati a singoli operatori. Il che dovrebbe permettere di non ricevere più chiamate indesiderate, o in ogni caso di ridurre in maniera drastica il numero delle telefonate commerciali che arrivano sulle nostre utenze. Questo almeno è l'auspicio. Nel nuovo registro dunque potranno essere iscritte utenze fisse e mobili, anche se non presenti negli elenchi telefonici pubblici.