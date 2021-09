Don Matteo 13, Raoul Bova arriva in moto. E parte il casting per trovare la controfigura...

"Cercasi uomo dai 35 ai 50 anni, castano, tg 50/52 - h. 1,85": sui social l'annuncio, mentre l'attore romano che sostituirà Terence Hill nella celebre fiction Rai è atteso in Umbria per le riprese

"Cercasi uomo dai 35 ai 50 anni, castano, tg 50/52 - h. 1,85". Così recita l'annuncio pubblicato sui social "per controfigura Raoul Bova a Spoleto, nel periodo dal 13 settembre al 13 ottobre". Nei prossimi giorni l'attore romano è infatti atteso in Umbria per le riprese di Don Matteo 13, serie in onda sulla Rai e prodotta dalla Luxvide, che lo vedranno sostituire nel ruolo di protagonista Terence Hill.

E a differenza del suo predecessore, Raoul Bova non viaggerà in bicicletta: "Che sappia guidare la moto" si specifica infatti nell'annuncio, con le aspiranti controfigure che dovranno inviare foto e dati anagrafici alla mail della responsabile casting Ursula Foti (u.foti@luxvide.it).