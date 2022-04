Don Matteo 13, la prima puntata su Rai Uno seguita da 6,5 milioni di telespettatori

Continua il successo di Don Matteo anche nella tredicesima stagione. Con oltre 6,5 milioni di telespettatori (precisamente 6.541.000) e uno share del 29,9%, l’episodio andato in onda ieri sera su Rai1 è stato il più seguito dal pubblico del giovedì sera.

“Don Matteo si conferma prodotto televisivo di grande successo, un fenomeno sorprendente che, dopo tredici stagioni e a distanza di oltre 20 anni dalla prima messa in onda continua ad appassionare il pubblico – sono state le parole del Sindaco Andrea Sisti – In questi anni Spoleto è stata parte di un percorso straordinario che ha permesso di promuovere e veicolare con grande efficacia la nostra città. Oltre alla RAI e alla LUX VIDE ringrazio tutti quelli che hanno collaborato e che hanno fatto squadra per ottenere questo successo, dalla Regione Umbria alla ConfCommercio Spoleto e alla ConSpoleto. Ringrazio anche la città che continua a vivere questa avventura con grande entusiasmo”.

“I milioni di italiani che ieri sera hanno seguito Don Matteo – ha aggiunto l’assessore al marketing e innovazione imprenditoriale e del turismo 4.0 per la valorizzazione dell’economia locale Giovanni Angelini Paroli - hanno ammirato anche la bellezza delle vie e delle piazze di Spoleto, dei monumenti e delle chiese, dei tanti panorami suggestivi che caratterizzano e rappresentano l’essenza migliore della nostra città. Tutto questo sappiamo che in termini turistici ha un enorme valore e non possiamo che essere soddisfatti per l’ennesimo successo ottenuto dalla fiction prodotta dalla Lux Vide. Siamo pronti ad accogliere i tanti turisti che, a partire da Pasqua, sceglieranno di venire a visitare la nostra incantevole città”?.