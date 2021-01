Come sedere nei luoghi pubblici protetti da virus e batteri? L'idea di una mamma designer...

Daniela Lefoer ha progettato una seduta anti batterica da portare sempre in borsa, Yousit: al via il 27 Gennaio la campagna di crowdfunding per il finanziamento della produzione

Viaggiare sui mezzi pubblici, attendere nelle sale d'aspetto o sedersi in un locale pubblico è qualcosa che non faremo mai più come prima. Dopo la pandemia, infatti, l'incubo di intercettare virus e batteri ovunque è diventato ricorrente per moltissime persone.

E così la designer Daniela Lefoer, trentina d’adozione, complici i suoi viaggi di lavoro e la nascita del suo bimbo, ha pensato a un presidio che possa proteggere da acari, batteri, virus, funghi, polvere, o semplicemente dallo sporco presente sui sedili dei mezzi e di tutti quei luoghi dove è necessario proteggersi: si chiama Yousit “cover antivirale ed ecosostenibile per tutte le sedute pubbliche” e sarà lanciata sul sito di crowdfunding https://www.produzionidalbasso.com per finanziarne la produzione.

Yousit è una cover universale, regolabile, si applica in pochi secondi e permette di tutelare la persona da tutta quella serie di "nemici invisibili" di cui sopra; l'articolo è in cotone organico certificato GOTS da Icea, lavorato in Italia, i cascami sono desinati al riciclo, con packaging compostabile. Il valore aggiunto consiste nel fatto che questo prodotto è trattato con antivirale ed antibatterico al fine di renderlo sempre pulito ed esente da lavaggio a macchina. La miscela usata è VIRALOFF di Polygiene, un trattamento permanente che dura anni. Una vera barriera tra noi e i microrganismi che è stata testata per Covid-19.Oltre il 99% dei virus nell’ arco di due ore cessa la propria attività, secondo lo standard internazionale ISO18184:2019 (SARS-CoV-2, H3N2, H1N1).

Al peso di appena 140gr, Yousit è facile da piegare e riporre nel suo astuccio.

Chissà che prodotti come questo non diventino il nostro nuovo modo di sederci nei luoghi pubblici, dato che non potremo sempre contare sul fatto che le sedute vengano costantemente disinfettate!