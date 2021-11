Prodotti biologici e niente sprechi, Lievito e Amoenus Farm danno vita all'eco-pizza

Lievito, la pizzeria gourmet di San Mariano di Corciano, con uno staff tutto under 30, ha deciso di collaborare con Amoenus Farm di Pale di Foligno, giovanissima fattoria agricola che opera nel massimo rispetto del biologico e della sostenibilità ambientale.

"Il nuovo modus operandi - raccontano - consiste nella novità che è la pizzeria a richiedere direttamente quali e quanti prodotti agricoli piantare così annientando gli sprechi e riducendo l’impatto ambientale. Oltre alla novità nel rapporto più etico i benefici sono dei clienti: la collaborazione infatti garantisce prodotti sempre freschi a chilometro zero, maggiore qualità e sapore degli ingredienti della pizza perché creati con metodo biologico, ritorno alla stagionalità naturale dei prodotti, massima libertà nella creazione delle pizze perché la disponibilità degli ingredienti non è mai a rischio".

"L’Eco-collaborazione tra le due imprese di giovanissimi nasce per rispondere alla crescente sensibilità e consapevolezza dei consumatori verso le problematiche ambientali e la qualità del cibo, sostiene Mattia Bruni di Amoenus - oggi si ricercano prodotti genuini e di sapore di cui si conosce la provenienza".

"Selezionare la materia prima è alla base del nostro agire. Il menù, che cambiamo al variare delle stagioni, è creato su misura dei prodotti di stagione provenienti dai territori circostanti, garantendo freschezza e genuinità - spiega Simone Tesorini di Lievito -, tanto che le nuove proposte presenti nel menù “Winter Season”, vedono un insieme di primizie dell’orto. Lo sposalizio tra Lievito e Amoenus Farm crea un risultato accattivante non solo per i palati ma anche per le nostre coscienze. Siamo stanchi ormai dei “BlaBlaBla” come dice Greta Thunberg, a noi la prossima mossa: agire".