Perugia in B, dai 7Cervelli a capitan Tedesco: tifosi 'vip' e grandi ex esultano sui social

Una città nel pallone per la promozione del Grifo, arrivata grazie al 2-0 sul campo della Feralpisalò nell'ultima giornata del girone B di Serie C

Perugia, una città nel pallone. Il popolo del Grifo è in delirio dopo la promozione in B dei biancorossi di Fabio Caserta e sui social esultano anche i tifosi 'vip' come i 7Cervelli o grandi grifoni del passato come capitan Tedesco o Roberto Damaschi, ex presidente che a corredo della sua sciarpa biancorossa posta il link di 'Senza Parole', celebre canzone di Vasco Rossi.