Parco Vittime delle Foibe a Perugia, quei lavori ancora in "alto mare"

Un grido d'allarme viene lanciato a Perugia dal Comitato Ginkgo Biloba, nato per monitorare la riqualificazione della parte recintata del Parco Vittime delle Foibe in via A. Diaz, nella zona di Madonna Alta. I lavori, oggetto di un contratto, sarebbero dovuti terminare il giorno 15 settembre (compresa la proroga per il lockdown), ma come denunciano in una nota i cittadini facenti parte del comitato "tutto è ancora in alto mare. Si è proceduto - prosegue la nota - in questi ultimi mesi inspiegabilmente a rilento e con subappalto per la parte della pista ciclopedonale. Pista ciclopedonale che il Comitato Ginkgo Biloba ha da sempre ritenuto, in questo contesto di parco stretto e lungo, dannosa e soprattutto pericolosa con il doppio attraversamento a raso di via Diaz".

I cittadini del quartiere hanno anche interpellato per uno scambio di idee altre realtà “verdi” di Perugia, con l'obiettivo di sollecitare la fine dei lavori e soprattutto per far rispettare le promesse del Rup di messa a dimora di piante “mature” superiore ai tanti abbattimenti.