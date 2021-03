NEONATOLOGIAINFORMA: 10 video-tutorial di spiegazioni, tecniche e informazioni sui neonati per neo genitori

On line su You Tube e Facebook il primo episodio dal titolo: “Il neonato al tempo del COVID-19”. Iniziativa dell'Ospedale di Perugia

Dei video mirati per insegnare, spiegare e stare vicini alle future o neo mamme. In un periodo difficile per la sanità che si trova imbrigliata nella lotta al Covid con tanti servizi sospesi e difficoltà nel recarsi nelle struture mediche blindate. Con questo scopo è stato varato il progetto #NEONATOLOGIAINFORMA che altro non è che una serie di video-tutorial pubblicati sulla pagina ufficiale di Facebook e sul canale You Tube dell’Azienda Ospedaliera di Perugia.

Il progetto di comunicazione sociale #NEONATOLOGIAINFORMA, voluto fortemente dalla dottoressa Stefania Troiani direttrice della struttura complessa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale di Perugia, si rivolge ai neogenitori ai tempi della pandemia con lo scopo di fornire informazioni corrette e aggiornate su varie tematiche connesse all’allattamento materno e alla cura del neonato al fine di contrastare falsi miti e fake news.

Nei dieci video, che verranno pubblicati l’ultimo martedì di ogni mese fino a dicembre, sono coinvolte tutte le figure professionali che operano nella struttura di Neonatologia (medici, infermieri, tecnici e operatori socio-sanitari, ecc.) le quali spiegano in maniera semplice e diretta la tematica trattata in quel mese.

“L’attuale pandemia – ha affermato la dottoressa Troiani – ha comportato un aumento dello stato di ansia nella popolazione generale e nelle donne in gravidanza che si trovano a vivere un periodo di incertezza che può avere ricadute sul benessere e la salute in epoca perinatale. L’interruzione dei corsi di preparazione al parto in presenza e la riduzione degli accessi in ospedale impongono un canale comunicativo diretto in risposta alle necessità emergenti a tutela della maternità e dell’infanzia. In questo periodo di emergenza - continua - può capitare che le neo mamme e i neo papà abbiano paura di recarsi in ospedale e, a causa delle misure restrittive, si trovano a stare lontani da nonni, parenti ed amici privandosi della possibilità di ricevere aiuti esterni.”.

La struttura di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale di questo ospedale – dice il dottor Marcello Giannico, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia – ha assistito e curato, dall’inizio dell’emergenza, 45 neonati nati da madre covid positiva o con covid durante la gravidanza in qualità di centro HUB regionale per tutte le gravidanze a rischio. Progetti di comunicazione sociale come #NEONATOLOGIAINFORMA sono estremamente utili in questo momento di pandemia perché ci permettono di continuare l’assistenza ai nostri pazienti anche dopo la dimissione ospedaliera attraverso il digitale e la telemedicina. Ringrazio tutti i professionisti sanitari che si sono messi a disposizione con entusiasmo e professionalità in questa nuova iniziativa”.

30/03/2021 - Episodio 1 - Il neonato ai tempi del Covid-19 https://youtu.be/KLgJxEJuurM

27/04/2021 - Episodio 2 - Allattamento in corso di Covid-19

25/05/2021 - Episodio 3 – Bonding e allattamento

29/06/2021 - Episodio 4 – Care a domicilio del neonato fisiologico

27/07/2021 - Episodio 5 – Sostegno dell’allattamento al seno

31/08/2021 - Episodio 6 – Prevenzione del SIDS

28/09/2021 - Episodio 7 – La banca del latte umano donato (BLUD)

26/10/2021 - Episodio 8 – L’importanza degli screening neonatali

30/11/2021 - Episodio 9 – Segni di allarme nel neonato

28/12/2021 - Episodio 10 – Diagnosi e trattamento degli emoangiomi infantili