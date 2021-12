Ospedale di Perugia, presepi e un albero di Natale di origami realizzati a mano dagli artisti artigiani

Dal famoso presepe di Budino a quello realizzato interamente con i fili intrecciati di paglia, si accende il Natale all’interno dell’ospedale di Perugia "grazie alla generosità degli artigiani che anche quest’anno hanno deciso di donare le proprie opere come segno di vicinanza ai pazienti e al personale", spiega una nota.

E ancora: "Sul filo della tradizione, è tornato anche quest’anno il presepe di Budino (frazione del Comune di Foligno), realizzato dalla maestria degli artigiani locali che ogni anno allestiscono la Natività nella hall dell’ingresso principale. La particolarità dell’iniziativa, in collaborazione con i frati cappellani del Santa Maria della Misericordia, consiste nella realizzazione di una città umbra in miniatura. Dopo Spoleto, Trevi, Spello, Sellano e Castelluccio e Gubbio, per questa edizione è stato scelto un caratteristico scorcio di Perugia, la via dell’acquedotto, e l'arco etrusco, uno dei simboli della città".

Fili di paglia intrecciati a mano e una secolare tradizione ancora coltivata da un gruppo di giovani di Foglianise (Benevento), sono gli ingredienti di un particolare presepe interamente realizzato a mano e inaugurato questa mattina all’ingresso della Banca interna dell’Ospedale. L’opera è stata donata da AMMI sezione Perugia, un'associazione costituita dalle donne medico, dalle odontoiatre, dalle farmaciste, dalle biologhe, dalle psicologhe e dalle mogli, compagne e madri dei medici e dei laureati in odontoiatria. All’inaugurazione ha preso parte la presidente di AMMI, Doretta Marinelli e il consiglio direttivo dell’associazione, i giovani artigiani dell’associazione culturale 16 Arte che hanno realizzato il presepe e la Direzione dell’Azienda Ospedaliera di Perugia.

Di fronte alla biblioteca dell’Ospedale, è stato inoltre allestito un albero di Natale con gli origami, realizzati dalla maestra Kim Hee Jin come segno di vicinanza all’Ospedale, ai pazienti e a tutto il personale che vi opera quotidianamente.