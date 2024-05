Oroscopork: l’esclusivo oroscopo di Porchettiamo 2024

Concepito da Anna Setteposte, l’Oroscopork è l’astrologia reinventata con un pizzico di gusto. Questo oroscopo unico, nato nel 2022 in occasione del festival Porchettiamo, che quest’anno si svolgerà nel borgo di San Terenziano di Gualdo Cattaneo dal 17 al 19 maggio, fonde l’antica sapienza delle stelle con la passione per la gastronomia.

Ogni segno zodiacale viene interpretato attraverso le lenti della porchetta, offrendo previsioni saporite che deliziano il palato e lo spirito. Nel 2024 l’Oroscopork si rinnova all’insegna di un’avventura culinaria stellare.



Oroscopork

Ariete: Maleducata il giusto. Castelli Romani. Ciriola. Esuberanza di rosmarino, aglio e pepe nero. Sale grosso per accendere la sete, giro d'olio piccante a far divampare il fuoco.

Toro: Ancora un pezzo tenero di grasso. Anche un altro, via. Troppo pieno, non si chiude. La crosta direttamente in mano. Meglio in bocca. E due birre. Forse un dolcetto. Fame.

Gemelli: Muffoletta con suino nero dei Nebrodi sottile sottile e crumble di crosta tritata a coltello. Su tutto, polline di finocchio sospinto dal vento (delle idee). Gin tonic.

Cancro: Umida, profumata, crosta croccante, come la facevano i nonni nel forno a legna. E si invitavano parenti, vicini e amici a festeggiare le porchette passate. Luna Rosa.

Leone: Ripiena di tartufo in rosetta cosparsa di fogli d'oro. Donata a tutti i passanti in segno di grandezza, come se il mondo fosse suo. Così non è. Beviamoci su.

Vergine: Porchetta saporitissima di Costano, con l'osso. Fette 2,50 mm di spessore tra terza e quarta vertebra. Crosta a parte su tovagliolo immacolato. Posate.

Bilancia: Sale, fiori di aglio selvatico, cottura lenta con legno di erica, forse dono delle fate. Saper fare e bellezza. La porchetta con la crosta che canta è quella giusta.

Scorpione: Crosta, pezzo grasso, pezzo magro, fegatello e ancora crosta. La porchetta la vuole proprio tutta tutta. Molte le spezie, specie il pepe. Il peccato va servito ben condito.

Sagittario: Porchetta metodo hawaiano kalua, cotta sottoterra per sei ore assieme a crostacei e frutta esotica. Da condividere al tramonto con gli amici a Maui. Piedi scalzi.

Capricorno: Polenta e ciccotto, ovvero il quinto quarto cotto con il grasso che lento cola dalla porchetta. Goccia dopo goccia. Nella vita vince chi nulla (del maiale) spreca.

Acquario: Un viaggio etico alla ricerca della porchetta assoluta, preparata nel rispetto dell'animale, del pianeta e del gusto. Un condottiero. Almeno fino al terzo bicchiere.

Pesci: Pane sciapo, cuore caldo, Giunge a Porchettiamo con un tip*, poi incontra l'anima gemella nel chiosco di fronte. Credeva fosse amore invece era una porchetta. Meglio così.