Ora legale, quando scatta il cambio di orario

Conto alla rovescia per il ritorno dell'ora legale. Il cambio di orario scatterà nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo 2023. Le lancette degli orologi andranno spostate un'ora in avanti, con le 2 che diventeranno le 3.

Quanta energia si risparmia con l'ora legale

Spostando le lancette in avanti si ritarda l'utilizzo della luce artificiale in un momento in cui le attività lavorative sono ancora in pieno svolgimento. Nei mesi estivi, da giugno ad agosto, l'effetto 'ritardo' nell'accensione delle lampadine si colloca nelle ore serali, quando le attività lavorative sono perlopiù terminate, e fa registrare risultati meno evidenti in termini di risparmio di elettricità. In ogni caso il minor consumo di energia è documentato dai dati di Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, secondo cui lo scorso anno nei 7 mesi di ora legale "il sistema elettrico italiano ha beneficiato di minori consumi per 420 milioni di kwh, pari al valore di fabbisogno medio annuo di circa 150 mila famiglie".