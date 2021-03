Ora legale 2021, scatta il cambio di orario: quando spostare le lancette

Nella notte tra sabato 27 marzo e domenica 28 marzo 2021, le lancette di tutti gli orologi andranno spostate in avanti, dalle 2 alle 3

Torna l'ora legale. E si dorme un'ora in meno. Nella notte tra sabato 27 marzo e domenica 28 marzo 2021, le lancette di tutti gli orologi andranno spostate in avanti, dalle 2 alle 3.

Introdotta in Italia nel 1966, l'ora legale è un sistema che permette di sfruttare al meglio le ore di luce durante tutta la bella stagione. Spostando avanti le lancette di un'ora infatti, le ore di luce coprono meglio le ore destinate alle attività umane, permettendo di fatto di godere di un'ora di luce in più alla sera e un conseguente risparmio sui consumi di energia elettrica. Per questo l'ora legale conviene più ai Paesi del sud d'Europa rispetto a quelli del Nord, dove le giornate estive sono già molto lunghe a causa della vicinanza con il Polo Nord.