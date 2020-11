Occhiali che si appannano con la mascherina, come risolvere il problema

Ormai la portiamo sempre con noi, qualisia spostamento fuori casa dobbiamo fare; la mascherina è quel dispositivo che ci permette infatti di proteggere noi stessi e gli altri dal contagio da Covid e usarla sempre indossandola bene (con naso e bocca be coperti) è indispensabile. La mascherina è diventata anche un accessorio di moda, tanto che ormai ce ne sono di tutti i tipi, modelli e colori, persino quelle personalizzate.

Anche se ormai è diventata una parte indispensabile del nostro outfit, la mascherina comporta però anche alcuni fastidi, uno su tutti il fatto che indossandola, chi porta gli occhiali si trova ad avere continuamente le lenti appannate.

Ma per ovviare a questo fastidio ci sono alcuni piccoli trucchi da mettere in pratica, trucchi che permettono di indossare questo dispositivo di protezione senza problemi. Ecco quali sono.

Perchè gli occhiali si appannano

Con la mascherina indosso naso e mento risultano coperti: in questo modo l'aria espirata viene diretta verso l’alto, dove entra in contatto con le lenti degli occhiali. Ecco allora che il vapore acqueo caldo si condensa sulla lente e vi forma il tipico e fastidioso appannamento attraverso delle piccolissime gioccioline. Vedere bene con gli occhiali risulta quindi un'impresa.

Come evitare di appannare gli occhiali

Alcuni chirurghi, in una guida pubblicata sul Royal College of Surgeons del Regno Unito, suggeriscono di lavare gli occhiali con acqua e sapone prima di indossare la mascherina, curando di asciugarli all’aria o con un fazzoletto morbido prima di indossarli nuovamente. In questo modo sulle lenti degli occhiali si forma una sottile pellicola di tensioattivo che permette alle molecole d’acqua di diffondersi uniformemente sulla superfici, prevenendone l’appannamento.

I consigli per non far appannare le lenti

Di seguito, altri consigli pratici per evitare di far appannare le lenti.

- Inserire un fazzoletto di carta sotto la mascherina e posizionarlo tra bocca e naso: contribuisce ad assorbire il vapore acqueo;

- Stringere bene la mascherina sul naso, per ridurre il passaggio dell’aria calda emessa dal respiro;

- Indossare gli occhiali appoggiandoli sopra la mascherina, e non viceversa;

- Infine, preferire la respirazione con il naso piuttosto che con la bocca.