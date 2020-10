Nuove aperture: a Perugia uno store Vodafone in via Settevalli

Nonostante la crisi pandemica in cui siamo ancora pienamente invischiati e dpcm che limitano spostamenti, occasioni di incontro e anche tanti momenti lavorativi, a Perugia un'altra azienda coraggiosa apre un nuovo punto vendita offrendo un servizio a tutta la cittadinanza. Si tratta dell'apertura di un nuovo store Vodafone del Fuso Group, punto di riferimento per Vodafone in Umbria che punta tutto sulla formazione del proprio personale. In questo modo i negozi Vodafone di Fuso Group possono garantire i servizi anche in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, dove anzi la rete di vendita e assistenza è stata potenziata. Assistenza telefonica a tutti i clienti, uno staff pronto a rispondere a qualunque tipo di problematica, grazie a un infatti un bussines nato proprio call center interno ampliato con tanti altri servizi; tra questi l'acquisizione e gestione di nuovi clienti per rete fissa e mobile, la gestione clienti Vodafone consumer e bussines.

In via Settevalli a Perugia (con parcheggio riservato) da oggi è dunque aperto con orario continuato il nuovo store dove i clienti troveranno servizi di telefonia a 360°:

attivazione linea fissa e mobile

passaggi da altri operatori vodafone tv

acquisto smartphone e accessori

rimodulazioni offerte gia clienti vodafone

assistenza tecnica riparazioni smartphone pc tablet

consulenti business dedicati

Gli altri punti vendita in città e provincia sono :

Vodafone store Settevalli : via settevalli 127 perugia 0758424412

Vodafone store Cortonese: via cortonese 159 perugia 0753753160

Vodafone store Fontivegge: piazza vittorio veneto perugia 1/a 0758421830

Vodafone store Città di Castello : via rodolfo morandi 5 citta di castello 0757981658

Vodafone store Gubbio : via leonardo da vinci 12 0758420143

Vodafone store Spoleto : via flaminia 107 spoleto 0743673542

La Fuso Group a breve amplierà inoltre le proprie offerte mettendo a disposizione dei clienti anche servizi luce e gas con i piu grandi marchi che si affacciano nel mercato italiano.