Jovanotti dall'isolamento: "Ancora positivo al Covid. Sanremo? Farò il tifo da casa per Morandi"

In isolamento dal 23 dicembre dopo essere risultato positivo al Covid, Jovanotti è stato intervistato in un collegamento video dall'umbra Radio Subasio. E all'emittente di Assisi ha rivelato che non sarà ospite del prossimo festival di Sanremo in programma dal primo al 5 febbraio.

"Sono ancora positivo ma sto bene" ha esordito il cantautore prima di annunciare che non sarà tra gli ospiti di Amadeus sul palco dell'Ariston: "Starò a casa e farò il tifo da lontano come autore di Gianni Morandi con cui siamo in gara, sono concentrato su questo". Un'esperienza che galvanizza Jovanotti: "Quando ho ricevuto la registrazione del brano mi sono esaltato, mi piace un sacco. Lavorare con Gianni è un gioco continuo e non c'è niente di più serio del gioco".