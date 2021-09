Il perugino Blind lancia sui social il nuovo singolo: "Io vengo dalle case popolari"

A due giorni dall'uscita del brano 'Popolari' il rapper di Ponte San Giovanni si ritrae con orgoglio nel quartiere in cui è cresciuto

Conto alla rovescia per il lancio di 'Popolari'. Uscirà infatti venerdì (17 settembre) il nuovo singolo di Blind, come annuncia lui stesso sui social. "Io vengo dalle case popolari" scrive su Instagram il rapper di Ponte San Giovanni di fronte ai palazzi del quartiere alla periferia di Perugia in cui è cresciuto prima di trovare la celebrità nel talent-show di X Factor 2020 (con la sua 'Cuore Nero', singolo certificato platino, aveva ottenuto il disco d’oro ancor prima della fine del programma).

Prodotto da Santos, il nuovo lavoro è un brano trap in cui il 20enne Franco Rujan esprime la voglia di riscattare il suo passato, raccontando l'ambiente in cui il suo sogno è iniziato e la sua determinazione ad arrivare il più lontano possibile. 'Popolari' arriva dopo i singoli 'Triste' (nato dalla collaborazione con Giaime e prodotto da SIXPM) e 'Promettimi', brano che l’ha visto duettare al fianco di due ospiti d’eccezione come Guè Pequeno e Nicola Siciliano.