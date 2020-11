Blind e Melancholia convincono pubblico e giudici: Umbria avanti a X-Factor

L'Umbria sembra davvero avere l'X-Factor. Dopo il successo di pubblico riscontrato nei giorni scorsi dai rispettivi inediti 'Cuore Nero' e 'Lèon', Blind e i Melancholia convincono ancora i giudici e superano il turno anche nel secondo 'Live Show', che ha visto il conduttore Alessandro Cattelan (positivo al Covid) sostituito per l'occasione da Daniela Collu.

Nella puntata di ieri sera (giovedì 5 novembre) dedicata alle cover, il 20enne rapper perugino di Ponte San Giovanni - tra gli under uomini del giudice Emma Marrone - ha cantato "Non mi dire di no' mettendo le sue parole su 'Piece of your heart' dei Meduza. Il gruppo folignate invece, della scuderia di Manuel Agnelli e capitanato dalla cantante Benedetta Alessi,, ha invece scelto 'Bloodmoney' di Poppy. Le due esibizioni hanno fatto centro: Blind e Melancholia vanno avanti e fanno rotta sul terzo Live Show di X-Factor 2020.