Monica Bellucci spegne le candeline, da Città di Castello gli auguri dell'amministrazione comunale

Il sindaco Luca Secondi a nome della giunta e comunità tifernate rivolge oggi a Monica Bellucci, artista di fama internazionale, i più sentiti auguri di buon compleanno. “Auguri sinceri ed affettuosi alla nostra concittadina che con la sua straordinaria bravura e talento da decenni porta in alto ovunque il nome di Città di Castello, che ha sempre rivendicato come origini con orgoglio in ogni occasione. Nella speranza di averti presto nella nostra città in occasione di eventi o semplicemente per trascorrere qualche momento di relax e piacevole soggiorno - ha concluso Secondi - rinnoviamo gli auguri di buon compleanno”.