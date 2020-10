Migliori Bar d'Italia del Gambero Rosso 2021, un locale di Perugia tra le eccellenze

Ai tempi del semi lockdown e delle chiusure anticipate alle 18 per bar e ristoranti, c'è un locale perugino che riceve un prestigioso riconoscimento da Gambero Rosso. Si tratta del "Premio Aperitivo dell’Anno" per la Patisserie Michele & Co. di Perugia, inserita nella 21esima edizione della guida Bar d’Italia di Gambero Rosso che viene realizzata in partnership con Illycaffè.

Al centro di questa edizione della guida di eccellenze, il semplice ma fondamentale rito del caffè al bar. In questo difficile 2020, l’importanza dei bar e la possibilità, anche con limitazioni, di accedervi è stata recepita da tutti noi come una speranza di ritorno alla normalità. La maggior parte dei bar, nonostante le pesantissime difficoltà economiche, durante il lockdown, ha dato prova di intraprendenza e lungimiranza: ristrutturazioni per ampliare spazi, potenziamento degli e-shop, innovativi servizi di asporto e delivery, nuove e coraggiose aperture, come le tante che abbiamo segnalato anche su Perugia Today.

Tutto ciò è prova, ancora una volta, del genio italico e della sua grandissima capacità di trasformare la difficoltà in opportunità.

A fare la differenza, come sottolineano i curatori della Guida, sarà d'ora in avanti più che mai l’attenzione ai consumatori e la cura dei particolari. A cominciare da una tazzina di caffè.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Patisserie Michele & Co. di Perugia può dunque esultare per questo riconoscimento conseguito, che sia benaugurale per un 2021 decisamente migliore per tutti, e all'insegna di tanti buonissimi caffè al bar da condividere.