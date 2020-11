Le meraviglie del cielo di Novembre, cinque pianeti visibili in una sola notte

In questio giorni, alzando gli occhi al cielo notturno, possiamo amirare uno spettacolo raro e affascinante. Infatti, a partire dal tramonto, è possibile vedere ben cinque pianeti uno dopo l'altro. Assieme a questi, è possibile vedere anche le Leonidi, uno degli sciami meteorici più attesi in questa stagione.

In questo mese autunnale i pianeti si mostrano nella loro bellezza: Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. Stasera, in particolare, Giove e Saturno saranno protagonisti assieme al primo quarto di Luna di un triangolo sorprendente, visibile appena dopo il tramonto.

Il cielo di Novembre

I primi pianeti visibili fin dall'inizio della sera sono Giove e Saturno. A partire dalle ore 17 li troviamo guardando a sud-ovest insieme alla luna, ma poco dopo questa tramonterà, attorno alle 19 circa.

Marte

Guardando dalla parte opposta del cielo, a est, si potrà invece vedere Marte dalle 17, facilmente riconoscibile per il suo colore giallo-arancio. Il pianeta sarà visibile fino alle 3 del mattino, quando tramonterà a ovest.

Mercurio e Venere

Gli ultimi visibili in questa speldente processione di pianeti saranno Venere e Mercurio. I due corpi celesti si mostreranno a sud-est a partire dalle 5.45 del mattino, poco prima dell’alba. Sarà in questa porzione di cielo che si potranno anche avvistare le meteore Leonidi.

Tutte queste meraviglie saranno visibili in una sola notte, anche se per ammirare tutti e cinque i pianeti contemporaneamente bisognerà aspettare il 2040, quando per l'8 settembre è prevista quella che viene chiamat la “Grande Congiunzione” o “Congiunzione Dorata”: in quella data, infatti Marte, Mercurio, Venere, Saturno e Giove saranno visibili nella stessa piccola porzione di cielo notturno separati appena da 10º di distanza.

Nel frattempo li ammiriamo a poche ore di distanza nell'arco di queste notti novembrine. Da segnalare che il 21 dicembre di questo anno si ripeterà un evento che ha cadenza ventennale, ovvero Saturno e Giove saranno vicinissimi. I due più grandi pianeti del nostro sistema solare passeranno ad appena 0,06º l’uno dall’altro e saranno visibili brillando ad ovest. La congiunzione di dicembre sarà la più vicina dal 1623.