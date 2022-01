I bisonti dell'Umbria protagonisti a MasterChef Italia

I bisonti dell’Umbria sono stati protagonisti di MasterChef Italia grazie ad una splendida mistery box che ha esaltato prodotti originari di altri paesi ma chein Italia hanno saputo esprimere al meglio le loro proprietà. Tra questi, la carne di bisonte dell'allevamento di Massimiliano Gatti a Olmini di Panicale.

"Noi tutti esseri umani – spiega Chef Giorgio Locatelli – siamo viaggiatori e quando ci spostiamo da un posto all’altro reagiamo un po’ come fanno quegli ingredienti esotici che vengono importati, ci adattiamo a quello che ci è intorno e spesso, uomini e ingredienti, trapiantati in un altro posto diventano meglio che nel paese di origine. Oggi parleremo di questo. Alzate le mistery box". Così è cominciata la sfida del 20 gennaio. 10 bellissimi ingredienti, importati negli anni e ora diventati autoctoni in Italia dove hanno raggiunto un altissimo livello di qualità, esprimendosi al meglio. Tra questi anche il bisonte umbro, scelto da diversi concorrenti per i loro piatti.

"Quando ho scoperto la carne di bisonte di Massimiliano – racconta Chef di Casa Vissani, Luca Vissani – sono rimasto colpito dal suo sapore e dalla sua genuinità. Si tratta di un prodotto eccellente, magro, di valore, nobile in ogni sua parte per chi lo cucine e per il palato di chi ne gode. Il bisonte è versatile ed è entusiasmante e se ne può utilizzare ogni parte, sposando perfettamente il concetto di sostenibilità e di rispetto dell’animale. Insomma, tanti pregi in un progetto a KM 0 che è un’eccellenza tutta Umbra da far scoprire e apprezzare. Sono felice di questa collaborazione e vorrei che tutti nella vita potessero assaggiare questa carne almeno una volta, per vivere un’esperienza indimenticabile grazie al prodotto Carni Pregiate e al rispetto che Casa Vissani ha per ogni suo piatto. Insieme possiamo crescere, sostenibili, moderni e pieni di passione".