Mariano Di Vaio è di nuovo papà: i ringraziamenti social per l'ospedale di Perugia

Mariano Di Vaio è di nuovo papà. Dopo i tre maschietti Nathan Leone (2016), Leonardo Liam (2018) e Filiberto Noah (2019) è arrivata infatti la prima femminuccia per l'influencer e imprenditore umbro (6,5 milioni di 'followers' soltanto su Instagram) e sua moglie Eleonora Brunacci, sposata nel 2015.

Un evento che il 32enne assisano ha celebrato sui social, postando sul suo profilo Instagram la piccola mano della nuova arrivata Mia Annabelle stretta a quella dei suoi genitori. "È stato un giorno difficile - scrive a corredo dell'immagine -, probabilmente il più difficile dei quattro, ma Dio è stato più grande che mai e ha vegliato su mia moglie e sulla mia principessa". Poi una 'storia' di fronte all'ospedale di Perugia, dove oggi (martedì 25 gennaio) è avvenuto il parto: "Grazie a Dio è andato tutto bene - dice Di Vaio fuori dal nosocomio del capoluogo umbro -. È stata dura, ma Arena (Saverio, ginecologo di fiducia della coppia, ndr) ed Epicoco (Giorgio, primario del reparto di Ginecologia del Santa Maria della Misericordia, ndr) sono stati grandi, qui sono stati davvero bravissimi".

Immediate le reazioni di 'followers' e amici, tra i quali tanti vip: dal calciatore milanista Theo Hernandez a Chiara Ferragni fino a Costanza Caracciolo, tanto per citarne alcuni, tantissimi i commenti e i 'like' per la bella notizia.