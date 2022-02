Incidente da padel per Mariano Di Vaio: l'influencer all'ospedale di Perugia con il naso ferito

Mariano Di Vaio di nuovo all'ospedale di Perugia. Ma se a fine gennaio era andato per assistere al parto della compagna Eleonora Brunacci, che ha dato alla luce Mia Annabelle (prima figlia femmina dopo tre maschietti per la coppia perugina nota nel mondo dei social), questa volta la visita è dovuta a un incidente da padel.

Lo stesso influencer e imprenditore umbro, dopo aver fatto preoccupare i suoi followers con 'storie' e foto pubblicate sui social in cui lo si vedeva con il naso insaguinato, ha spiegato infatti su Instagram cosa è accaduto raccontando di essere stato colpito al volto da una racchetta durante una partita.

"Trovate anche voi un testimone e migliore amico a cui volete bene dopo che vi ha fatto questo", ha scritto scherzando a margine di una foto in cui lo si vede incerottato e livido, mentre in una 'storia' Instagram si è ripreso all'uscita dal Santa Maria della Misericordia: "Ciao ragazzi, eccomi dopo quattro ore all'ospedale. Non mi hanno fatto niente e non mangio da stamattina. Dovrò tornarci tra tre giorni".