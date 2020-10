Nuove Aperture a Perugia, ecco il centro polifuzionale Vodafone di Fuso Group

Nonostante la crisi pandemica in cui siamo ancora pienamente invischiati e dpcm che limitano spostamenti, occasioni di incontro e anche tanti momenti lavorativi, a Perugia un'azienda coraggiosa e dinamica sceglie di investire sui propri clienti attraverso l'apertura di una nuove attività. Si tratta del Fuso Group, che nei giorni scorsi ha inaugurato il nuovo centro Vodafone polifuzionale in via Settevalli 127.

Molto di più di un semplice store, il nuovo immobile Vodafone del Fuso Group, punto di riferimento per Vodafone in Umbria, offrirà all'interno del negozio vari tipi di servizi, con la presenza di più figure professionali: tecnici per riparazioni o istallazioni, addetti alla vendita di smartphone nuovi e rigenerati e accessori, consulenti per i clienti business e un nuovo call center interno, incrementato proprio durante il periodo del lockdown. Lo staff è pronto a rispondere a qualunque tipo di problematica, dall'acquisizione e gestione di nuovi clienti per rete fissa e mobile, alla gestione di clienti Vodafone consumer e bussines.

Uno dei punti di fornza di Fuso Group è quello di puntare sulla formazione del proprio personale, selezionato fra quello formato presso accademie specializzate o formandolo appositamente.

L'immobile polifunzionale di via Settevalli 127 è dotato poi di un ampio parcheggio riservato ai clienti, per garantire anche in questo comodità ed efficienza.

A causa delle normative anti-Covid non è stato possibile organizzare una vera e propria inaugurazione del nuovo punto del Fuso Group, ma in questi primi giorni di apertura vengono praticate promozioni e sconti speciali ai clienti.

Il gruppo imprenditoriale è già attivo dal 2003 in città e provincia, dove conta oltre al nuovo immobile polifuzinale gli store Vodafone di Perugia via Cortonese 159 e piazza Vittorio Veneto (zona Fontivegge), a Città di Castello quello di via Morandi a Gubbio il negozio di via L. Da Vinci e a Spoleto il punto vendita Vodafone di via Flaminia 107.

La Fuso Group a breve amplierà inoltre le proprie offerte mettendo a disposizione dei clienti anche servizi luce e gas con i piu grandi marchi che si affacciano nel mercato italiano.