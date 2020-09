A Perugia "Little Sicily" raddoppia, il gusto per la gastronomia siciliana nel cuore della città perugina

Little Sicily, un angolo di sicilianitudine a Perugia, non ha paura del Covid e raddoppia. L'avventura imprenditoriale di due cognati siciliani, Pippo e Mauro, che nel 2018 avevano inaugurato una gastronomia e pasticceria siciliana a Perugia in Borgo XX Giugno 19, a partire dal 14 Settembre raddoppia. Infatti, il locale si arricchisce adesso di un laboratorio di pasticceria e gastronomia, che farà la gioia dei tanti appassionati di leccornie sicule.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il rinnovato locale, nel rispetto delle norme anti contagio, permette di acquistare i cibi e consumarli sul posto, oppure portarli via nella migliore tradizione dello street food.



Arancini, calzoni, iris, rollò, panini con le panelle, rizzuole, cassate, cannoli, ericine, pasticcini di mandorle assortiti, così come confetture, crema di pistacchio e alcune bevande rigorosamente made in Sicily sono dunque disponibili nel centro storico di Perugia, capace di contenere e apprezzare anche culture e tradizioni gastronomiche molto diverse.