Laura Chiatti contro Striscia la Notizia dopo il tapiro ad Ambra Angiolini: "Servizio bieco e irrispettoso"

"Sono profondamente infastidita ed addolorata". Inizia così il post Instagram con lui l'attrice umbra Laura Chiatti si chiera a favore della collega Ambra Angiolini, a cui la trasmissione televisiva 'Striscia la Notizia ha consegnato il suo 'Tapido d'oro' per il tradimento di Max Allegri, tecnico della Juventus (ed ex calciatore del Perugia), che secondo le voci di gossip degli ultimi giorni sarebbe alla base della loro separazione.

Un post in cui la Chiatti esprime il suo sdegno dopo aver assistito ad un servizio che, spiega, "ho trovato bieco e totalmente irrispettoso nei confronti di una grande artista, di una talentuosa attrice come Ambra che prima di tutto è una donna di spiccata sensibilità ed una madre". Secondo l'artista di Castiglione del Lago, moglie del collega marscianese Marco Bocci, "esiste una sostanziale differenza tra satira e cattivo gusto. Viviamo in un paese dove ci si batte costantemente per i diritti e la tutela delle donne attraverso i mezzi di comunicazione, quando poi ci rendiamo conto che spesso sono proprio i mezzi di comunicazione, se utilizzati in maniera sbagliata, i primi ad involvere ogni progresso e a denigrarci calpestando ogni forma di buonsenso e dignità".

E ancora "Essere un personaggio pubblico consiste nell'essere esposti al giudizio altrui, ma non dà a nessuno il diritto di poter offendere, insultare o deridere ciò che non ha nulla a che vedere con l’aspetto professionale e che fa parte di una sfera privata che va tutelata sempre sopra ad ogni cosa. Il tapiro forse andava consegnato all’uomo che evidentemente non ha avuto nessun tipo di riserbo nella tutela della propria compagna o ex, a lei va solo tutta la mia stima per essere riuscita nonostante tutto a non perdere l’ironia. Dietro un personaggio esiste sempre l’essere umano, che soffre, gioisce, vince o perde esattamente come chi è solo essere umano, è importante non dimenticarlo mai. Brava Ambra!".