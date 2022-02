Lamberto Sposini compie 70 anni, Giletti: "Andrò ad abbracciarlo"

Lamberto Sposini festeggia 70 anni il prossimo 18 febbraio. Un compleanno importante per il giornalista, dal 2011 lontano dalla tv a causa di gravi problemi di salute. Massimo Giletti, racconta Today, anticipa ad Adnkronos la visita all'amico: "Andrò a Milano per il suo compleanno, andrò ad abbracciarlo, a vivere una giornata con lui. Mi aspetta ogni volta, lo sento. Un'amicizia che si è consolidata nel tempo. Ci lega la passione per la Juventus, l'amore per l'arte contemporanea. Una volta andammo insieme a Londra alla Tate Gallery per visitare mostre ed esposizioni".

E ancora: "Non è mai stato mai abbandonato. La sua ex moglie Sabina Donadio, madre della seconda figlia, sta facendo un lavoro straordinario. Lo sostiene, gli sta vicino, lo accudisce. La sua vita - ha proseguito Giletti - è stata completamente stravolta dalla malattia di Lamberto e da questi anni di dolore. Un esempio di devozione e amore. Andrò a Milano anche per ringraziarla personalmente".