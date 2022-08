Gli italiani" lo fanno in casa": cresce la passione per gli alimenti fatti da sé, modo utile per risparmiare

­Gli italiani sono rinomati per amare la buona cucina e per il piacere della tavola. Per questo motivo, tutto ciò che riguarda il buon mangiare è oggetto di interesse. Negli ultimi anni sembra essersi alimentata inoltre una vera passione, non solo per il buon cibo, ma per tutto quello che riguarda il “fatto in casa".

Lo rivela Idealo – portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa – che ha deciso di approfondire la tematica, scoprendo come molti italiani stiano cercando di risparmiare preparando in casa alimenti che prima acquistavano ed espandendo a 360 gradi il concetto di “home made”.

Nel solo mese di luglio, infatti, hanno fatto registrare una crescita di interesse superiore al 200% prodotti come le yogurtiere, per poter realizzare comodamente il proprio yogurt fatto in casa anziché comprarlo già pronto. E mirano allo stesso obiettivo altri elettrodomestici particolarmente ambiti dagli aspiranti chef: le piastre per cialde & sandwich (+123%), le macchine per il pane (+91%) e le macchine per la pasta fatta in casa (+40%).

Una tendenza relativa non solo al mondo del food ma anche a quello del beverage. Lo dimostra il boom di interesse per i gasatori dell’acqua, che consentono di creare in casa quella frizzante evitandone la spesa: nel corso dell’ultimo mese l’interesse per questo articolo è salito del 127% rispetto al mese precedente.

Tra gli altri trend di interesse in cucina: registrano un picco superiore al 200% rispetto al mese precedente i cuociriso, così come le teiere elettriche. Tendenza molto estiva, invece, quella delle borse frigo, il cui interesse è salito di oltre il 160% in concomitanza con l’inizio dell’estate.

Riguardo ai metodi di cottura, con l’incedere della bella stagione sale la voglia di una cucina salutare e meno pesante, lo dimostrano le ricerche di essiccatori (+118%), vaporiere (+100%) e mixer & frullatori (+76%).

Ciononostante, restano sempre gettonate le friggitrici, il cui interesse – nel corso dell’ultimo anno – è cresciuto del 45%, capitanate però dalle più sane friggitrici ad aria, ambite dal +57% della platea.

Da segnalare che, a fronte di un’inflazione accentuata anche sui canali digitali, chi ha acquistato elettrodomestici ed utensili per la cucina online ha potuto sperimentare costi molto più vantaggiosi nel corso dell’ultimo anno e la tendenza non sembra essersi fermata.

Chi, ad esempio, ha acquistato online un gasatore per l’acqua, ha potuto godere di prezzi inferiori fino al 40%, quindi circa 60 euro in meno. Prezzi in ribasso nel corso dell’ultimo anno anche per le macchine per il pane e le friggitrici (-17%), le friggitrici ad aria, i tritacarne e le macchine per il sottovuoto (-13%), le gelatiere (-12%) ed i robot da cucina (-10%).

Allo stesso modo, chi ha acquistato online ha potuto anche godere di risparmi di tutto rispetto. Si tratta di risparmi massimi superiori al 30% per gelatiere, macchine per il sottovuoto, scaldastoviglie, piastre per cialde & sandwich e forni e superiori al 20% per congelatori, cucine compatte, lavastoviglie e bilance da cucina.

“Chi volesse acquistare online tutti i prodotti delle categorie “piccoli e grandi elettrodomestici per la cucina” oggi potrebbe mettere da parte un tesoretto di oltre 2.500 euro, assicurandosi questo tipo di risparmio grazie alla comparazione prezzi. – ha commentato Antonio Pilello, responsabile della comunicazione di idealo per l’Italia – Il settore elettrodomestici, infatti, è uno di quelli che più subisce gli effetti del dynamic pricing, motivo per cui il costo di un prodotto può fluttuare in modo anche considerevole tra una settimana ed un’altra. Per questa ragione, soprattutto in un periodo in cui risparmiare è essenziale, la comparazione prezzi può rappresentare il miglior alleato per chiunque si voglia dilettare ai fornelli”.